«Водителя зажало в машине»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП
Сегодня, 08:33ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Вечером 19 апреля в Нижнем Тагиле произошло столкновение двух автомобилей. В результате одного из водителей зажало в машине, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло на улице Балакинская. В результате столкновения «Форд Эскорт» и «ВАЗ-2110», один из водителей оказался зажатым в машине.
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Прибывшие на место спасатели извлекли его при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Водитель был передан сотрудникам скорой помощи.
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