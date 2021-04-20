Девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила

Сухая трава и мусор массово горят в разных районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

За 19 апреля возгорания произошли в 11 разных местах: Улица Полярная, у дома 12 сгорел мусор на открытой территории на площади 10 квадратных метров;

Улица Красноармейская, у дома 78 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 800 квадратных метров;

Улица Сан-Донато, проезд у дома 1 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 500 квадратных метров;

Улица Правды, у дома 21 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 700 квадратных метров;

Улица Отрадная, у дома 3 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 800 квадратных метров;

Улица Мира, у дома 63 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 300 квадратных метров;

Улица Сан-Донато, проезд у дома 3 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 300 квадратных метров;

Село Покровское, улица Советская, у дома 1 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 5 000 квадратных метров;

Улица Чаплыгина, на площади 25 квадратных метров повреждена кровля, перекрытие в неэксплуатируемом здании. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Улица Красная, у дома 12а сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 100 квадратных метров;

Поселок Зональный улица Набережная у дома 8 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 1 000 квадратных метров. Напоминается, что количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой прошлогодней травы, брошенный окурок, также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после таяния снега. Рекомендуется вовремя убирать сухую траву и мусор, а также не допускать появления несанкционированных свалок. Разжигать огонь требуется в специальных местах. Необходимые для предотвращения пожара правила безопасности: не выжигайте траву;

не разводите в ветреную погоду костры и не оставляйте их без присмотра;

не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю;

не оставляйте на солнце бутылки или осколки стекла, поскольку они могут служить зажигательными линзами. Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, 17 апреля на въезде в Екатеринбург загорелась сухая трава. Пламя охватило поля на улице Лучистой. Крупный пожар из-за загоревшейся травы произошел на въезде в Екатеринбург

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter