Девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила

Девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила
Вчера, 22:04ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Сухая трава и мусор массово горят в разных районах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

За 19 апреля возгорания произошли в 11 разных местах:

  • Улица Полярная, у дома 12 сгорел мусор на открытой территории на площади 10 квадратных метров;
  • Улица Красноармейская, у дома 78 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 800 квадратных метров;
  • Улица Сан-Донато, проезд у дома 1 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 500 квадратных метров;
  • Улица Правды, у дома 21 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 700 квадратных метров;
  • Улица Отрадная, у дома 3 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 800 квадратных метров;
  • Улица Мира, у дома 63 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 300 квадратных метров;
  • Улица Сан-Донато, проезд у дома 3 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 300 квадратных метров;
  • Село Покровское, улица Советская, у дома 1 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 5 000 квадратных метров;
  • Улица Чаплыгина, на площади 25 квадратных метров повреждена кровля, перекрытие в неэксплуатируемом здании. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
  • Улица Красная, у дома 12а сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 100 квадратных метров;
  • Поселок Зональный улица Набережная у дома 8 сгорела прошлогодняя трава и мусор на площади 1 000 квадратных метров.

Напоминается, что количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой прошлогодней травы, брошенный окурок, также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после таяния снега.

Рекомендуется вовремя убирать сухую траву и мусор, а также не допускать появления несанкционированных свалок. Разжигать огонь требуется в специальных местах. Необходимые для предотвращения пожара правила безопасности:

  • не выжигайте траву;
  • не разводите в ветреную погоду костры и не оставляйте их без присмотра;
  • не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю;
  • не оставляйте на солнце бутылки или осколки стекла, поскольку они могут служить зажигательными линзами.
Фото:ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, 17 апреля на въезде в Екатеринбург загорелась сухая трава. Пламя охватило поля на улице Лучистой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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пожарсухая траваНижний ТагилГорноуральский городской округ
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