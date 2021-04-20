Девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила

За 19 апреля возгорания произошли в 11 разных местах:
Напоминается, что количество пожаров растет в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Причинами инцидентов становятся сжигание сухой прошлогодней травы, брошенный окурок, также не потушенный полностью костер. Возгорания происходят из-за травы и мусора, которые появляются после таяния снега.
Рекомендуется вовремя убирать сухую траву и мусор, а также не допускать появления несанкционированных свалок. Разжигать огонь требуется в специальных местах. Необходимые для предотвращения пожара правила безопасности:
Напомним, 17 апреля на въезде в Екатеринбург загорелась сухая трава. Пламя охватило поля на улице Лучистой.