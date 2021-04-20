Из-за паводка оказались отрезаны от дорог 24 населенных пункта Свердловской области

В результате подъема уровня воды в реках подтоплены 8 низководных мостов, еще 1 низководный мост в селе Яр под Талицей на период половодья разобран. В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 24-я населенными пунктами (1280 домов, 2749 человек), сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства на сегодняшний день подтоплены 42 приусадебных участка в Ирбите, при этом вода не угрожает жилым домам.
Специалисты прогнозируют, что пик паводка наступит в Свердловской области в ближайшие три дня, затем уровень воды начнет снижаться.
На месте подтопленных территорий дежурят спасатели, они оказывают адресную помощь населению.
Как отметили в МЧС, для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период половодья заблаговременно были созданы необходимые запасы. В том числе продуктов питания, медикаментов, гигиенических принадлежностей и других товаров первой необходимости.
Ежедневно осуществляется мониторинг уровня воды на водоёмах. Мониторинг паводковой ситуации в регионе находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области, отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 9 апреля все 16 ледовых переправ, организованных для сообщения между населенными пунктами Свердловской области, стали небезопасны и потому закрыты.