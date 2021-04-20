К трем рыбакам на льдине на Нижнетагильском пруду выезжали спасатели

20 апреля 2021 года спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» осуществили выезд на территорию Нижнетагильского пруда в районе поселка Запрудный, где на льдине находятся три рыбака.
В беседе с редакцией TagilСity.ru директор ЦЗН Сергей Коперкин подтвердил имеющуюся информацию.
Недалеко от санатория «Руш» спасателями обнаружены рыбаки. Оказание помощи на данный момент им не требуется, сообщает Сергей Георгиевич.
На данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Дополнительные комментарии будут предоставлены позже.
Напомним, в начале апреля 58-летний мужчина рыбачил на реке Турье и провалился под лед. Ему на помощь пришел другой рыбак. Из-за намокшей одежды мужчина не смог вытащить пострадавшего, держал его на поверхности воды и звал на помощь.