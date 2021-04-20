К трем рыбакам на льдине на Нижнетагильском пруду выезжали спасатели

Напомним, в начале апреля 58-летний мужчина рыбачил на реке Турье и провалился под лед. Ему на помощь пришел другой рыбак. Из-за намокшей одежды мужчина не смог вытащить пострадавшего, держал его на поверхности воды и звал на помощь.