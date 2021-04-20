К трем рыбакам на льдине на Нижнетагильском пруду выезжали спасатели

К трем рыбакам на льдине на Нижнетагильском пруду выезжали спасатели
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: личная страница "В контакте" Александр Елохин
К трем рыбакам, находящимся на льдине Нижнетагильского пруда в районе поселка Заречный, выезжали спасатели.

20 апреля 2021 года спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» осуществили выезд на территорию Нижнетагильского пруда в районе поселка Запрудный, где на льдине находятся три рыбака.

В беседе с редакцией TagilСity.ru директор ЦЗН Сергей Коперкин подтвердил имеющуюся информацию.

Недалеко от санатория «Руш» спасателями обнаружены рыбаки. Оказание помощи на данный момент им не требуется, сообщает Сергей Георгиевич.

На данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Дополнительные комментарии будут предоставлены позже.

Напомним, в начале апреля 58-летний мужчина рыбачил на реке Турье и провалился под лед. Ему на помощь пришел другой рыбак. Из-за намокшей одежды мужчина не смог вытащить пострадавшего, держал его на поверхности воды и звал на помощь.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
помощьцентр защиты населенияпрудрыбакледНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы