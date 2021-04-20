Массово погибла рыба на водоеме под Кировградом

Массово погибла рыба на водоеме под Кировградом
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: скриншот видео YouTube-канала ЕАН
О массовой гибели рыбы в водоеме недалеко от Кировграда сообщают местные жители. По их словам, подводных обитателей умерло так много, что от водохранилища идет сильный неприятный запах разложения.

От нехватки кислорода на водохранилище в поселке Нейво-Рудянка произошел массовый мор рыбы. Информацию об инциденте нам подтвердил глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Он отметил, что это не первый подобный случай на местных водоемах, когда в период таяния снега и льда, рыбе не хватает воздуха и она умирает от удушья.

Несколько лет назад такая же ситуация произошла на Шигирском водохранилище. Тогда представители местного сообщества рыболовов и охотников сверлили лунки о всему водоему, чтобы открыть доступ кислорода. На Нейво-Рудянском водохранилище, которое не стоит на балансе у муниципалитета, спасти рыбу не удалось. Ответить на вопрос, выезжали ли на место происшествия специалисты Росприроднадзора или других ведомств, пока не могу. К сожалению, не владею такой информацией, прокомментировал глава Кировграда.

Видео, на котором запечатлены мертвые щуки, окуни и другие обитатели водоема, местные жители прислали в редакцию ЕАН. На кадрах видно, что часть рыбы выбросило на берег, многие особи вмерзли в лед.

мор рыбы
Видео:YouTube-канал ЕАН

Стало известно, что по данному факту нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля», сообщили в пресс-службе регионального областной прокуратуры.

Специалистам предстоит выяснить причины массового мора рыбы, а по результатам исследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в середине июля 2020 года сообщалось о массовом море рыбы на реке Исеть в Шадринскe Курганской области. Сами местные жители считают, что причиной экологической катастрофы стало систематическое загрязнение воды.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьпроисшествиепрокуратураводоемыобществоприродоохранная прокуратурарыба
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