Момент ДТП на перекрестке улиц Красноармейская — Серова в Нижнем Тагиле, где столкнулись Лада Гранта и ВАЗ 2114 попал на записи уличных камер видеонаблюдения.

Авария, произошедшая на перекрестке у «народного» около 16.30 в понедельник, 19 апреля, попала на уличные камеры наблюдения и опубликована в сети. На записях четко виден не только сам момент столкновения автомобилей, но и последующий приезд на место происшествия медиков, спасателей и сотрудников полиции. Видео: YouTube-канал "СТагила" В результате ДТП пострадали 2 человека — водитель и женщина-пассажир «четырнадцатой». Последняя с сотрясением головного мозга была госпитализирована. Как отметили в ГИБДД Нижнего Тагила, оба водителя прошли медосвидетельствование, они были трезвы в момент аварии. Напомним, ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло 19 апреля. Совершая движение на перекрестке Красноармейская — Серова на запрещающий сигнал светофора, водитель Лады допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114. Двое пострадавших: две «Лады» столкнулись на перекрестке у «Народного» в Тагиле

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