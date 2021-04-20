Авария, произошедшая на перекрестке у «народного» около 16.30 в понедельник, 19 апреля, попала на уличные камеры наблюдения и опубликована в сети.
На записях четко виден не только сам момент столкновения автомобилей, но и последующий приезд на место происшествия медиков, спасателей и сотрудников полиции.
В результате ДТП пострадали 2 человека — водитель и женщина-пассажир «четырнадцатой». Последняя с сотрясением головного мозга была госпитализирована.
Как отметили в ГИБДД Нижнего Тагила, оба водителя прошли медосвидетельствование, они были трезвы в момент аварии.
Напомним, ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло 19 апреля. Совершая движение на перекрестке Красноармейская — Серова на запрещающий сигнал светофора, водитель Лады допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114.