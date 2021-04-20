Обыски по делу о налоговом долге проводятся в екатеринбургском «Тихвине»

В операции задействованы служба экономической безопасности при содействии бойцов ОМОН Росгвардии, сообщают «Вечерние ведомости».
Обыски проводятся в связи с открытым уголовным делом по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» в размере нескольких десятков миллионов рублей. Лица, на которых заведено дело, являются сотрудниками строительной организации.
Напомним, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле провели обыски силовики. На самом предприятии утверждают, что это были совместные учения ФСБ и военных.