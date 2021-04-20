Обыски по делу о налоговом долге проводятся в екатеринбургском «Тихвине»

Обыски по делу о налоговом долге проводятся в екатеринбургском «Тихвине»
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: Яндекс-Карты
В клубном доме «Тихвинъ» в Екатеринбурге силовыми структурами проводятся обыски по делу о налоговой задолженности.

В операции задействованы служба экономической безопасности при содействии бойцов ОМОН Росгвардии, сообщают «Вечерние ведомости».

Обыски проводятся в связи с открытым уголовным делом по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» в размере нескольких десятков миллионов рублей. Лица, на которых заведено дело, являются сотрудниками строительной организации.

Напомним, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле провели обыски силовики. На самом предприятии утверждают, что это были совместные учения ФСБ и военных.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
уголовное делозадолженностьналогиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы