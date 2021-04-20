Один провалился в воду: застрявших на льдине рыбаков вытащили спасатели под Тагилом

Двух свердловчан, которые ушли на рыбалку, но по итогу застряли на льдине в полукилометре от берега, в результате вытащили спасатели.

Инцидент произошел 20 апреля. Примерно в 16.00 рыбаки решили вернуться на берег, однако один из мужчин провалился в воду. Товарищ помог ему вернуться на тонкий лед, но после этого путь к берегу оказался отрезан. Лед начал трескаться со всех сторон, образовались промоины. На место инцидента выехали спасатели, но они не сразу смогли обнаружить рыбаков. Предварительная информация гласила, что мужчины находились за поселком Фотеево, однако фактически их нашли в районе бывшей базы ООО «Востокметаллургмонтаж» почти в полукилометре от берега, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» в Instagram. В результате рыбаков вытащили на берег, но перед этим они все равно попали в воду, так как лед не выдерживал веса людей. На берегу мужчин осмотрели медики. Фото: tagilskyspasatel в Instagram Напомним, 13 апреля стало известно, что 10 рыбаков провалились под лед на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Их спасали 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники. 10 рыбаков-любителей провалились под лед на Белоярском водохранилище

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