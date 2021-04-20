«Плакала и потерялась»: школьницу высадили из автобуса в Екатеринбурге

Четырнадцатилетнюю школьницу высадили на остановке «Площадь 1905 года» из автобуса № 50 в Екатеринбурге. Девочка пыталась заплатить за проезд по банковской карте, но при наличии денежных средств на счете, оплата не проходила, сообщает Е1.
Дом ребенка находился в Юго-Западном районе. Оказавшись в неизвестном месте, девочка испугалась, заплакала и стала звонить отцу.
Дочь высадили посреди пути, кондуктор сказал: раз не можешь заплатить, выходи. К счастью, ничего страшного не произошло, просто испугалась, нашел ее на остановке «Фрунзе», отметил отец школьницы.
Жалоба отца была подана в ЕМУП «Городской транспорт».
Напомним, 8 апреля в Екатеринбурге потерявшего Е-карту школьника высадили из автобуса, следующим по маршруту 083. Местная жительница, наблюдавшая за происходящим, обратилась в полицию.