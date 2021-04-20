Попавшая под колеса «Лексуса» собака скончалась во время операции в Нижнем Тагиле

Собака, попавшая под колеса автомобиля «Лексус», скончалась во время операции в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 16 апреля в районе Вагонка. Личность мужчины опознали соседи с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Мужчина переехал собаку на территории сада «Белая ватиха» в Дзержинском районе Нижнего Тагила. По словам председателя СНТ, его личность удалось опознать по номерам и марке автомобиля. Им оказался член садового товарищества «Белая ватиха» Лисьих Николай. Мужчина работает в поликлинике № 1. Лисьих — хирург высшей категории. Инцидент произошел 16 апреля, но дачникам стало известно о случившемся только 19 числа. Председатель СНТ Илья Голубев рассказал редакции TagilCity.ru, что после вмешательства волонтеров и зоозащитников, собаке сделали операцию, но спасти ее не удалось. Только вчера начали предпринимать какие-то действия, но уже было поздно. Человек сам является врачом. Переезжая собаку, он ее видел, посигналил, она не отошла — он на нее наехал. Мужчина специально выворачивает руль правее, чтобы нанести больше увечий животному, это видно на видео,сообщил Голубев. По словам дачников, Николай Лисьих заявил, что не обратил внимания на собаку, с чем они не согласны и уже составили заявление, которое будет направлено в территориальное отделение полиции в ближайшие дни. Когда мы к нему подошли, он заявил, что ничего не видел. Заявил, что только оглянувшись назад, обратил внимание на собаку. Заявление уже написано, но мы его еще не подали, думаю завтра будем направлять, такое обращение с животными недопустимо,заявил TagilCity.ru одна из дачниц Татьяна. Напомним, в начале марта 2021 года, мужчина в Алапаевске расстрелял из ружья собаку, а после скрылся в неизвестном направлении на автомобиле «Нива». Мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья в Алапаевске

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