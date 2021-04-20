Пожарные покрышки горели на площади 700 квадратных метров на Урале

Инцидент случился 20 апреля 2021 года в Асбесте на улице Заводская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На месте происшествия работало 15 сотрудников МЧС и шесть машин спецтехники. Для полной локализации пожара потребовалось четыре часа. Тушение замедляло большая горючая загрузка, сильный дым и большое расстояние до гидрантов.
Подвоз воды спасателями был организован от ближайшего водоисточника, находящегося в 1,5 киллометрах от места происшествия. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в результате пожара, случившегося 19 апреля в 07.19 на улице Ильича в Нижнем Тагиле, сгорел частный дом. На площади 60 квадратных метров сгорела кровля частного дома. Кроме того, повреждены перекрытие и домашнее имущество.