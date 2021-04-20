Разбили голову и сбежали: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Екатеринбурге на Семи Ключах 19 апреля 2021 года. Между проходившим мимо мужчиной и пятью подростками произошла конфликтная ситуация. Молодые люди напали на мужчину у остановки, толкнув его в спину, пока тот разговаривал с одним из парней, сообщают очевидцы Е1.
От удара пострадавший упал, началась драка. У мужчины бутылкой пробита голова, было сильное кровотечение. Похоже, что он был выпившим и сам в драке не участвовал, только защищался.
Подростки с места происшествия сбежали. Пострадавший попытался их догнать.
Напомним, 13-летнего жителя Нижнего Тагила избили на Вагонке. Мальчик рассказал, что на него напал другой подросток, после чего пострадавшего забрали врачи скорой медицинской помощи. Побои также были зафиксированы. Теперь семья ребенка планирует писать заявление в полицию.