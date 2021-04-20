Три кредитных миллиона «подарила» свердловчанка возлюбленному из интернета

Три кредитных миллиона «подарила» свердловчанка возлюбленному из интернета
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Свердловской области обманул москвичку, с которой познакомился через сайт знакомств, на три миллиона рублей. Такую сумму она взяла в кредит по просьбе альфонса.

Житель Режа по имени Антон из уральского города Реж, всего за несколько дней очаровав 34-летнюю жительницу Подмосковья Нину, с которой он познакомился в ноябре 2020 года в интернете, оставил ее в итоге с долгом перед банком в три миллиона рублей.

Через месяц после того, как Антон и Нина начали встречаться, у мужчины возникли финансовые трудности. Он говорил, что фотограф, а также бизнесмен и занимается какими-то делами в чеченской диаспоре, рассказала потерпевшая «КП-Екатеринбург».

Обстановка нагнеталась. Я предложила ему помочь, у меня как раз были небольшие накопления в 500 тысяч рублей. Но этих денег для него было мало, пояснила женщина.

Через какое-то время Нина узнала, что ждет ребенка. В ответ на это известие, свердловчанин заявил, что у него нет денег. И чтобы обеспечить ребенка он пойдет воевать на Донбасс.

Тогда то женщина и решилась взять в кредит огромную сумму, а затем отдала деньги возлюбленному.

Получив их, мужчина бесследно исчез, перестал отвечать на звонки.

Только когда Нина поняла, что ее обманул альфонс, она обратилась с заявлением в полицию.

Чуть позже женщина выяснила, что у Антона на самом деле другая фамилия и он уже дважды был судим и отбывал срок в тюрьме по нескольким статьям, в том числе «разбой», «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «вымогательство». Кроме того, мужчина отбывал наказание под чужим именем. Когда его «повязали» он назвался именем школьного друга, уверив полицейских, что потерял паспорт.

В итоге рецидивисту даже выдали новые документы. О ситуации стало известно силовикам только тогда, когда настоящий Денис, именем которого мужчина назвался, обратился в паспортный стол.

Также Нина из Подмосковья выяснила, что аферист был женат на женщине из Екатеринбурга, у него есть дочь.

Как рассказала потерпевшая, обманщик Антон недавно объявился, стал ей угрожать и запугивать. В данный момент мужчину разыскивает московская полиция.

Напомним, 7,2 миллиона рублей на открытие сыроварни взял у екатеринбурженки ее молодой человек, а затем пропал с деньгами. Женщина не знает о нем ничего, кроме имени.

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