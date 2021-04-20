В смерти девятимесячного ребенка в утробе обвиняет врачей мать из Башкирии

Первый раз Альбина потеряла ребенка в 20 лет из-за отслоения плаценты. По словам Альбины, в этот раз специалисты не стали своевременно оказывать помощь, когда она исткала кровью, а отправили женщину спать.
19 марта врачи направили ее рожать в Уфимский роддом № 4. Почти две недели женщина находилась под наблюдением, поскольку присутствовал риск повторно лишиться ребенка из-за отслоения плаценты. Схватки начались с 29 по 30 марта, у Альбины пошла кровь.
Я подошла к акушерке, она посмотрела и сказали, что шейка еще не готова. Поставили кетонал и сказали идти спать,рассказала женщина изданию UFA1.RU.
Она отметила, что не могла уснуть и ходила по палате. После того, как утром женщине поставили КТГ, стало известно, что ребенок умер. По словам врачей, младенец задохнулся из-за отслоения плаценты.
Просто надо было меня пораньше отправить рожать, когда боли начались. Может кесарево сделали бы,подчеркнула Альбина.
В результате она написала письмо в Минздрав Башкортостана, но представители здравоохранения не выявили нарушений со стороны медработников.
Напомним, родные 22-летней девушки, которая погибла при родах в больнице Нижних Серег, подали апелляцию на оправдательный приговор акушерки.