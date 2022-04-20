Бывший ректор УрФУ Станислав Набойченко скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге умер ректор УПИ Станислав Набойченко, который возглавлял вуз на протяжении 21 года. Мужчине было 80 лет.
Экс-ректор являлся почетным гражданином Свердловской области, почетным членом региональной Общественной палаты. Информацию о смерти Набойченко опубликовал Телеграм-канал УрФУ.
В тексте отмечается, что в марте в вузе состоялись мероприятия в честь юбилея бывшего ректора, которые сам он посетить не смог из-за состояния здоровья.
Студенты запомнили Станислава Степановича как доброго человека, мудрого наставника, отличного организатора и руководителя.