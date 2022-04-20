Бывший ректор УрФУ Станислав Набойченко скончался в Екатеринбурге

Бывший ректор УрФУ Станислав Набойченко скончался в Екатеринбурге
Бывший ректор УрФУ Станислав Набойченко скончался в Екатеринбурге
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: pixabay.com
Станислав Набойченко скончался на 81-м году жизни. Ранее он возглавлял УрФу.

В Екатеринбурге умер ректор УПИ Станислав Набойченко, который возглавлял вуз на протяжении 21 года. Мужчине было 80 лет.

Экс-ректор являлся почетным гражданином Свердловской области, почетным членом региональной Общественной палаты. Информацию о смерти Набойченко опубликовал Телеграм-канал УрФУ.

В тексте отмечается, что в марте в вузе состоялись мероприятия в честь юбилея бывшего ректора, которые сам он посетить не смог из-за состояния здоровья.

Студенты запомнили Станислава Степановича как доброго человека, мудрого наставника, отличного организатора и руководителя.

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