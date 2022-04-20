ФСБ Свердловской области задержала вербовщиков террористов

Сотрудники регионального ФСБ провели задержание вербовщиков террористов. Это группа мигрантов, которые оказались участниками запрещенной в РФ террористической организации.
По данным ТАСС, ссылающихся на Центр общественных связей ФСБ, вербовщики тиражировали запрещенную идеологию и приводили в свои ряды новых людей. Задержано пять человек. В свои ряды злоумышленники приводили таких же как они трудовых мигрантов, а также мусульман.
В жилье вербовщиков нашли и изъяли запрещенные в стране материалы. Дело возбудили по УК РФ.