ФСБ Свердловской области задержала вербовщиков террористов

По данным ТАСС, ссылающихся на Центр общественных связей ФСБ, вербовщики тиражировали запрещенную идеологию и приводили в свои ряды новых людей. Задержано пять человек. В свои ряды злоумышленники приводили таких же как они трудовых мигрантов, а также мусульман.