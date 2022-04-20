ФСБ Свердловской области задержала вербовщиков террористов

ФСБ Свердловской области задержала вербовщиков террористов
ФСБ Свердловской области задержала вербовщиков террористов
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: pixabay.com
В Свердловской области задержана группировка злоумышленников, которые приводили в свои ряды местных жителей.

Сотрудники регионального ФСБ провели задержание вербовщиков террористов. Это группа мигрантов, которые оказались участниками запрещенной в РФ террористической организации.

По данным ТАСС, ссылающихся на Центр общественных связей ФСБ, вербовщики тиражировали запрещенную идеологию и приводили в свои ряды новых людей. Задержано пять человек. В свои ряды злоумышленники приводили таких же как они трудовых мигрантов, а также мусульман.

В жилье вербовщиков нашли и изъяли запрещенные в стране материалы. Дело возбудили по УК РФ.

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