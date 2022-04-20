Грузовик с щебнем сбил женщину-пешехода в Нижней Туре

67-летняя женщина скончалась после того, как её сбил 38-летний водитель грузовика ВСМ 59 MAN TGS на четвёртом километре трассы «Нижняя Тура — Качканар». ДТП произошло утром 20 апреля 2022 года.

Водитель грузовика оказался жителем города Лесной. Стаж вождения у него 13 лет, до этого два раза привлекался к административной ответственности. По словам свердловчанина, он поздно увидел машину, которая остановилась впереди, и остановиться уже не успевал, поскольку был нагружен щебнем. Он выехал на встречную полосу и наехал на женщину, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Фото: ГИБДД по Свердловской области Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние опьянения. Водитель оказался трезв. Составлены административные материалы за управление транспортом без тахографа, за непристёгнутый ремень безопасности и за отсутствие диагностической карты. Напомним, 19 апреля 2022 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил 5-летнего мальчика, который стоял с мамой на тротуаре. Ребёнка с травмами спины и ноги доставили в больницу. 5-летнего ребёнка сбил Hyundai Solaris на тротуаре в Екатеринбурге

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