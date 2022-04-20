Грузовик с щебнем сбил женщину-пешехода в Нижней Туре

Водитель грузовика оказался жителем города Лесной. Стаж вождения у него 13 лет, до этого два раза привлекался к административной ответственности. По словам свердловчанина, он поздно увидел машину, которая остановилась впереди, и остановиться уже не успевал, поскольку был нагружен щебнем. Он выехал на встречную полосу и наехал на женщину, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние опьянения. Водитель оказался трезв. Составлены административные материалы за управление транспортом без тахографа, за непристёгнутый ремень безопасности и за отсутствие диагностической карты.
Напомним, 19 апреля 2022 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил 5-летнего мальчика, который стоял с мамой на тротуаре. Ребёнка с травмами спины и ноги доставили в больницу.