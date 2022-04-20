Первый свердловский солдат освобожден из украинского плена

Первый военнослужащий по контракту вернулся в Свердловскую область после плена. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, когда родственники узнали, что молодой человек в плену, то сразу обратились к руководству поселка и района. От них информация дошла до омбудсмена. Для освобождения военного Мерзлякова общалась с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Мерзлякова отметила, что попавший в плен жив и здоров. Его не пытали в плену. На данный момент он проходит реабилитацию, пишет ЕАН. Возвращение солдат из плена предполагает некоторые сложности, отмечает Мерзлякова. Это связано с тем, что украинская сторона неохотно идет навстречу, но деятельность продолжается.

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