Екатеринбургский строитель разбился, когда отошел за водой во время обеда с коллегами. Он провалился в шахту лифта.

Рабочий из Екатеринбурга упал с высотки во время обеда. Как сообщает «КП-Екатеринбург», 30-летний строитель, работавший на стройке на ЖБИ на ул. Высоцкого, упал с дома вечером вчера, 19 апреля. В это время он ел с коллегами пиццу. Предварительно известно, что мужчина решил отлучиться, чтобы выпить воды, но не вернулся. Другие строители начали его искать и увидели, что коллега провалился в шахту лифта. Прибывшая бригада скорой констатировала сметь, добавляет источник. Следственный Комитет пока ничего не сообщал о данном ЧП.

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