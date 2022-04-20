Росгвардейцы Екатеринбурга помогли жителям выбраться из горящего дома

Росгвардейцы Екатеринбурга помогли потушить пожар в доме. Возгорание увидели сержант полиции Андрей Аношин и старший сержант полиции Евгения Скоробогатских обратили внимание, что из окна одного из домов на ул. Стахановской виднеется задымление.
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, они оперативно вызвали на место ЧП скорую помощь и сами начали эвакуировать жителей дома.
В результате на улицу выбралось около 60 человек, но некоторые жильцы успели пострадать. Сейчас спасатели устанавливают причину пожара.