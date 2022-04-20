Росгвардейцы Екатеринбурга помогли жителям выбраться из горящего дома

В одном из домов на ул. Стахановской в Екатеринбурге 20 апреля произошёл пожар, тушить который помогли патрулирующие территорию сотрудники Росгвардии.

Росгвардейцы Екатеринбурга помогли потушить пожар в доме. Возгорание увидели сержант полиции Андрей Аношин и старший сержант полиции Евгения Скоробогатских обратили внимание, что из окна одного из домов на ул. Стахановской виднеется задымление. По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, они оперативно вызвали на место ЧП скорую помощь и сами начали эвакуировать жителей дома. В результате на улицу выбралось около 60 человек, но некоторые жильцы успели пострадать. Сейчас спасатели устанавливают причину пожара.

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