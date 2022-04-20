Тагильчанин приревновал друга к жене и убил его

Тагильчанин приревновал друга к жене и убил его
Тагильчанин приревновал друга к жене и убил его
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: pixabay.com
Суд вынес решение в отношении жителя Нижнего Тагила, который год назад после пьяных посиделок на почве ревности убил своего спящего приятеля.

Тагильчанин отсидит 13 лет за убийство друга из ревности к своей жене. Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, сообщают «Все новости».

Согласно судебным данным, 28-летний местный житель год назад выписал спиртное со своим приятелем. Как вдруг будущий подсудимый во время разговора начал ревновать друга к своей супруге.

Когда приятель уснул, тагильчанин начал бить его по голове кулаками, а затем начал наносить удары подголовником от сиденья для автомобиля.

Мужчина умер на месте. У него осталась 10-летняя дочка.

Ранее злоумышленника неоднократно привлекали к ответственности за кражи и наркотики. Свою вину он признал. Согласно приговору, который вступил в силу, тагильчанин проведет в тюрьме 13 лет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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