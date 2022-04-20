В Дегтярске мужчина убил своего знакомого из-за пропавшего телефона

Мужчина убил своего собутыльника, так как заподозрил его в краже телефона. Инцидент произошел в Дегтярске Свердловской области. Ранее мужчина уже привлекался за подобное преступление.

Обвиняемый 10 апреля пришел к знакомому. Накануне они распивали спиртное. Он обнаружил, что телефон у него пропал и решил, что его украл тот самый друг. Он потребовал вернуть гаджет или сказать, в каком ломбарде он находится. Знакомый делать этого не стал и между ними возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый взял деревянную доску и несколько раз ударил оппонента по голове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Очевидцы пытались разнять дерущихся и через какое-то время они разошлись. Позднее к пострадавшему пришел родственник и обнаружил его мертвым. Ранее мужчина уже привлекался за подобное преступления. В ноябре 2001 года он был отправлен в колонию и вышел оттуда в 2013 году. На данный момент полиция разбирается в обстоятельствах пропажи телефона.

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