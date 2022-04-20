В Екатеринбурге по слюням нашли виновного в преступлении 14-летней давности

В Екатеринбурге по слюням нашли виновного в преступлении 14-летней давности
В Екатеринбурге по слюням нашли виновного в преступлении 14-летней давности
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: pixabay.com
14 лет назад житель Асбеста приехал в Екатеринбург в гости, а когда отлучился за сигаретами, убил случайного прохожего. После совершения преступления он вернулся домой.

В Екатеринбурге по слюням нашли виновного в преступлении 14-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Виновному вынесли приговор.

Житель города Асбест Владислав Сулейманов признан виновным в убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Известно, что в ночь на 25 марта 2008 года мужчина, будучи в гостях, отлучился за сигаретами.

Будучи пьяным, проходя мимо дома по Сиреневому Бульвару в Екатеринбурге он стал конфликтовать с жителем. Началась драка, в ходе которой преступник насмерть заколол своего оппонента. Его тело нашли ранним утром.

После случившегося Сулейманов вернулся в родной город, где его вскоре задержали по другому злодеянию – за преступление имущественного характера.

Однако в злополучный день рядом с трупом правоохранители обнаружили окурок и немного крови. Выяснилось, что они принадлежали виновнику. Исследования подтвердили, что кровь и слюна принадлежат именно Сулейманову.

Когда мужчина сидел в тюрьме за имущественное преступление, поступила информация о том, что генетические данные принадлежат ему. Расследование продолжилось. Причастность Сулейманова удалось доказать.

Виновнику назначили 10 лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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