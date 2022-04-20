Вандалы украли ограждения с моста в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Вандалы украли ограждения с моста в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вандалы украли ограждения с моста в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:05ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Неизвестные похитили несколько пролетов ограждения моста в парке Металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.

На фотографиях, присланных подписчицей редакции TagilCity.ru, запечатлен мост, на котором выломано ограждение по обеим сторонам конструкции. При этом на нем находятся люди, в том числе и дети.

Фото:TagilCity.ru

Ограждение украли неизвестные, на данный момент этот вопрос решается, заявили TagilCity.ru представители подрядчика, обслуживающего парк Металлургов.

Получить в полиции оперативный комментарий по поводу заявления о краже журналисту редакции не удалось.

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, что стало с парками и скверами, отремонтированными в прошлом году в Нижнем Тагиле. Больше всего от рук вандалов пострадала «Тагильская лагуна — 2» за ГДДЮТ.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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