Вандалы украли ограждения с моста в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

На фотографиях, присланных подписчицей редакции TagilCity.ru, запечатлен мост, на котором выломано ограждение по обеим сторонам конструкции. При этом на нем находятся люди, в том числе и дети.
Ограждение украли неизвестные, на данный момент этот вопрос решается, заявили TagilCity.ru представители подрядчика, обслуживающего парк Металлургов.
Получить в полиции оперативный комментарий по поводу заявления о краже журналисту редакции не удалось.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, что стало с парками и скверами, отремонтированными в прошлом году в Нижнем Тагиле. Больше всего от рук вандалов пострадала «Тагильская лагуна — 2» за ГДДЮТ.