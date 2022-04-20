За спасение попавших в «ДТП» сыновей пенсионерки из Екатеринбурга отдали 850 тысяч

За спасение попавших в «ДТП» сыновей пенсионерки из Екатеринбурга отдали 850 тысяч
За спасение попавших в «ДТП» сыновей пенсионерки из Екатеринбурга отдали 850 тысяч
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: 1MI
За два дня 18 и 19 апреля в Екатеринбурге две пенсионерки потеряли 850 тысяч рублей. Они пытались спасти сыновей, которые якобы попали в ДТП.

18 апреля жертвой стала 77-летняя пенсионерка, проживающая на улице Металлургов. У нее мошенники выманили 350 тысяч рублей. На следующий день на их уловки попалась 90-летняя женщина. Она потеряла 500 тысяч рублей, сообщили TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу.

Там напомнили, что мошенники пользуются такой схемой давно. На телефон жертвы поступает звонок, в котором неизвестные сообщают, что на том конце провода находится родственник. Голос при этом быстрый и неразборчивый и человек думает, что с ним говорит близкий.

Дальше к разговору подключается «правоохранитель», который говорит, что сын или дочь попали в ДТП с пострадавшими, а затем просит заплатить, чтобы избежать ответственности. После этого озвучивается размер этой платы, в районе одного миллиона рублей. Если такой суммы нет, то звонящий соглашается на то, что ему предлагают.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по соответствующей статье.

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Екатеринбург
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