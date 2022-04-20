Задержан подозреваемый в поджоге Mersedes в центре Нижнего Тагила

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, которого нашли в одной из неблагополучных квартир на улице Победы и привезли в отделение. Мужчина признался, что совершил поджог из чувства ревности и желания отомстить бывшей возлюбленной, которая ушла к другому. На записях с камер видеонаблюдения видно, как задержанный заправил в канистру бензин, а потом входил во двор дома, где находилась пострадавшая иномарка.