Задержан подозреваемый в поджоге Mersedes в центре Нижнего Тагила

Задержан подозреваемый в поджоге Mersedes в центре Нижнего Тагила
Задержан подозреваемый в поджоге Mersedes в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 21:12ПроисшествияФото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Сотрудники полиции задержали 30-летнего тагильчанина по подозрению в поджоге Mercedes-Benz. Оказалось, мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера.

Сообщение о том, что загорелась иномарка на проспекте Строителей, поступило в отдел полиции № 18. 37-летний владелец автомобиля рассказал, что приехал в гости к своему приятелю. Поздно вечером мужчина услышал сигнализацию и, выйдя на балкон, увидел, что его машина горит, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Полицейские, совершив осмотр места происшествия, изъяли канистру с остатками горючей жидкости. Специалисты установили, что возгорание произошло по причине поджога, так как огонь вспыхнул в передней части машины. Пожар частично повредил переднюю часть машины и заднее правое крыло. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Фото:МУ МВД «Нижнетагильское»

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, которого нашли в одной из неблагополучных квартир на улице Победы и привезли в отделение. Мужчина признался, что совершил поджог из чувства ревности и желания отомстить бывшей возлюбленной, которая ушла к другому. На записях с камер видеонаблюдения видно, как задержанный заправил в канистру бензин, а потом входил во двор дома, где находилась пострадавшая иномарка.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён под стражу и пребывает в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ночью 5 апреля 2022 года в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль Mitsushi Lancer Cedia. Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в салон автомобиля через отсутствующее заднее стекло.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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