Задержан подозреваемый в поджоге Mersedes в центре Нижнего Тагила

Сообщение о том, что загорелась иномарка на проспекте Строителей, поступило в отдел полиции № 18. 37-летний владелец автомобиля рассказал, что приехал в гости к своему приятелю. Поздно вечером мужчина услышал сигнализацию и, выйдя на балкон, увидел, что его машина горит, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Полицейские, совершив осмотр места происшествия, изъяли канистру с остатками горючей жидкости. Специалисты установили, что возгорание произошло по причине поджога, так как огонь вспыхнул в передней части машины. Пожар частично повредил переднюю часть машины и заднее правое крыло. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, которого нашли в одной из неблагополучных квартир на улице Победы и привезли в отделение. Мужчина признался, что совершил поджог из чувства ревности и желания отомстить бывшей возлюбленной, которая ушла к другому. На записях с камер видеонаблюдения видно, как задержанный заправил в канистру бензин, а потом входил во двор дома, где находилась пострадавшая иномарка.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён под стражу и пребывает в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ночью 5 апреля 2022 года в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль Mitsushi Lancer Cedia. Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в салон автомобиля через отсутствующее заднее стекло.