В г. Нижний Тагил на вокзале ограбили инвалида

Как рассказал нам начальник уголовного розыска ЛОВД Нижнего Тагила Евгений Почечуев, потерпевший сбежал из пансионата «Тагильский» и в Екатеринбурге даже сумел устроиться на работу грузчиком. Накануне решил вернуться. Приехав на последней электричке из Екатеринбурга, беглец остался переночевать на вокзале. Там двое парней и отняли у инвалида мобильник. Молодой человек обратился к сотрудникам милиции. Поблизости преступников задержали, а потерпевший их опознал. Больного человека вернули в пансионат «Тагильский», его обидчики отпущены под подписку о невыезде.