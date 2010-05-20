В г. Нижний Тагил на вокзале ограбили инвалида
20 мая 2010, 16:42ПроисшествияArtem
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22-хлетнего тагильчанина, больного шизофренией, ограбили на железнодорожном вокзале г. Нижний Тагил.
Как рассказал нам начальник уголовного розыска ЛОВД Нижнего Тагила Евгений Почечуев, потерпевший сбежал из пансионата «Тагильский» и в Екатеринбурге даже сумел устроиться на работу грузчиком. Накануне решил вернуться. Приехав на последней электричке из Екатеринбурга, беглец остался переночевать на вокзале. Там двое парней и отняли у инвалида мобильник. Молодой человек обратился к сотрудникам милиции. Поблизости преступников задержали, а потерпевший их опознал. Больного человека вернули в пансионат «Тагильский», его обидчики отпущены под подписку о невыезде.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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