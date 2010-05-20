В г. Нижний Тагил совершено ограбление
20 мая 2010, 16:36ПроисшествияArtem
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Поймал преступника – не отпускай его! Такой жизненный урок получила 50-тилетняя тагильчанка.
В 13 часов на улице Газетная грабитель отобрал у неё сумочку. Женщина закричала и бросилась вдогонку за преступником. На помощь ей подоспели двое прохожих. Втроём они догнали и скрутили грабителя. Сумочку женщина отняла и отправилась домой. А преступника прохожие отпустили. Но когда тагильчанка пришла домой, то обнаружила, что в сумке нет самого главного – кошелька. Она тут же обратилась в милицию. Но было уже поздно. Найти грабителя по горячим следам не удалось, отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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