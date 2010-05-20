В г. Нижний Тагил совершено ограбление

В 13 часов на улице Газетная грабитель отобрал у неё сумочку. Женщина закричала и бросилась вдогонку за преступником. На помощь ей подоспели двое прохожих. Втроём они догнали и скрутили грабителя. Сумочку женщина отняла и отправилась домой. А преступника прохожие отпустили. Но когда тагильчанка пришла домой, то обнаружила, что в сумке нет самого главного – кошелька. Она тут же обратилась в милицию. Но было уже поздно. Найти грабителя по горячим следам не удалось, отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД.