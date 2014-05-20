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Авария, в которой погибли призывник и сопровождавшие: на перевозчика возбуждено уголовное дело (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария, в которой погибли призывник и сопровождавшие: на перевозчика возбуждено уголовное дело (ФОТО)

20 мая 2014, 10:35ПроисшествияCorey
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