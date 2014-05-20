Авария, в которой погибли призывник и сопровождавшие: на перевозчика возбуждено уголовное дело (ФОТО)

По факту ДТП органами полиции сразу же было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Вместе с тем, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области была организована доследственная проверка с целью дачи уголовно-правовой оценки и факту оказания услуг по перевозке граждан, поскольку было установлено, что данная перевозка осуществлялась на основании государственного контракта на оказание автотранспортных услуг в период проведения призывной компании осенью 2013 года.

По результатам проверочных мероприятий следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, указанный государственный контракт был заключен между ГУ «Военный комиссариат Свердловской области» и одним из коммерческих предприятий, которое в последующем заключило договор субподряда на услуги по перевозке пассажиров с еще одним коммерческим предприятием. Между тем, как показали проверочные мероприятия, проведенные после трагического инцидента, перевозочная деятельность на предприятии, с которым был заключен договор субподряда, осуществлялась с нарушениями всех предъявляемых нормативных требований: на предприятии-автоперевозчике не были организованы предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, не соблюдалась правильность оформления путевых листов, не был организован контроль за режимом труда и отдыха водителей, отсутствовали инструкции по безопасности дорожного движения и т.д.

В настоящее время следователем Следственного комитета проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.