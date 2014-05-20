Тагильчанин отправится в колонию за спиливание 30 сосен

41-летний тагильчанин в июне 2013 года вырубил 30 сосен на территории Нижнетагильского лесничества, ущерб от этого составил 490 тысяч рублей. Лесоруб был задержан при вывозе деревьев.

Мужчину приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима и в возмещении ущерба. Бензопилу у него конфисковали.