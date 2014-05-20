Тагильчанин отправится в колонию за спиливание 30 сосен
20 мая 2014, 09:00ПроисшествияЕвгения
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Жителя Нижнего Тагила осудили за незаконную рубку деревьев. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ущерб составил почти 500 тысяч рублей.
41-летний тагильчанин в июне 2013 года вырубил 30 сосен на территории Нижнетагильского лесничества, ущерб от этого составил 490 тысяч рублей. Лесоруб был задержан при вывозе деревьев.
Мужчину приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима и в возмещении ущерба. Бензопилу у него конфисковали.
Глава лесничества и директор фирмы были признаны виновными в незаконной вырубке леса и причинении ущерба в особо крупном размере.За полгода они уничтожили более 15 гектар леса под Билимбаем, среди пород деревьев были лиственница, береза, пихта, сосна. Ущерб составил 12,8 млн рублей. Полиции удалось предотвратить уничтожение деревьев еще на 7 млн рублей.
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