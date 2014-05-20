В пьяном угаре тагильчанин выбил стекло и просил сигарету на карнизе седьмого этажа (ВИДЕО 18+)

По понятной причине жильцы держались от буйного в стороне. Так что трагедией, к счастью, этот инцидент не закончился: пьяный тагильчанин просто привлек к себе внимание. Причем он попал в объективы камер с разных ракурсов – снимал не только активный участник «действий», но и люди из дома напротив.