В пьяном угаре тагильчанин выбил стекло и просил сигарету на карнизе седьмого этажа (ВИДЕО 18+)
20 мая 2014, 12:00Происшествия
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Вчерашним днем в Нижнем Тагиле тагильчанин, по всей видимости, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил пьяный дебош. Он вылез на карниз 7 этажа в доме №76 по улице Ильича в Дзержинском районе с одним лишь требованием к хозяевам квартиры: «Дай закурить».
Услышав отказ, буйный кулаком разбил стекло, чем вызвал недовольство жильцов. Диалоги сопровождались нецензурной лексикой и угрозами «человека-паука» сброситься с седьмого этажа.
По понятной причине жильцы держались от буйного в стороне. Так что трагедией, к счастью, этот инцидент не закончился: пьяный тагильчанин просто привлек к себе внимание. Причем он попал в объективы камер с разных ракурсов – снимал не только активный участник «действий», но и люди из дома напротив.
Завершились приключения «спайдермена» на земле. Оказавшись на улице, он продолжал безумствовать и пугать жильцов. Наверняка вагонские дети запомнят его надолго.
Видео из паблика «Типичный Тагильчанин»
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