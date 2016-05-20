Есть угроза выкидыша: в Екатеринбурге женщина избила беременную автолюбительницу с маленьким ребенком (ВИДЕО)

Накануне вечером женщина на Mazda 3 с башкирскими номерами набросилась с кулаками на 29-летнюю беременную жительницу Екатеринбурга, которая ехала на Toyota Vitz вместе со своей 5-летней дочкой, передает Е1.RU.

На видеозаписи, которую сделала одна из очевидцев происшествия, видно, как агрессивная гражданка сначала таранит иномарку оппонентки, а после выскакивает из своей машины, разбивает окно автомобиля молодой мамы и начинает её избивать.

Женщина, находящаяся на 5-м месяце беременности, попыталась дать отпор своей обидчице и сфотографировать номера её авто на телефон.

Уезжая с места происшествия, автохамка наехала на ногу хозяйке Toyota Vitz. Пострадавшей повезло: мимо проезжали экипаж ППС, который увидел женщину, кричавшую от боли. Правоохранители устроили погоню за нарушительницей. Через десять минут её поймали и доставили в отдел полиции.

По словам пострадавшей женщины, конфликт произошел из-за того, что она не пропустила Mazda 3 на дороге. Агрессивную даму не смутила ни беременность оппонентки, ни то, что в салоне её иномарки сидела 5-летняя дочь.

Молодая мать написала заявление в полицию на свою обидчицу. Сейчас участковый проводит проверку. А беременная женщина госпитализирована. По словам врачей, есть угроза выкидыша.

Отметим, что в прошлом году в Екатеринбурге произошел подобный случай: уже известный на всю страну автохам Борис Малафеев избил беременную автолюбительницу. В марте суд приговорил мужчину к 8 месяцам исправительных работ.