Коллекторы угрожают беременной свердловчанке расправой из-за долга её бывшего сожителя

Коллекторы из фирмы «Домашние деньги» активизировались в апреле. Сначала они звонили на телефон и приезжали домой к беременной с требованием вернуть долг её бывшего сожителя. В случае невыполнения требований, коллекторы угрожали гражданке физической расправой.

А в начале мая злоумышленники кинули в окно её дома кирпич, который чуть не попал в 12-летнюю дочь. Сейчас ребенок боится выходить на улицу.

Коллекторы терроризируют беременную женщину из-за долгов её экс-сожителя, который взял микрозайм в фирме «Домашние деньги». Сейчас он уехал в другой город, а за долг в размере 8-ми тысяч рублей расплачивается его бывшая возлюбленная.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали данную ситуацию:

По обращению данной гражданки участковым уполномоченным вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что заявительница отказывалась в процессуально отведенные сроки встречаться для проведения опроса. Она не открывала двери полицейскому, не отвечала на звонки, хотя знала номер его телефона. Пообщаться с участковым жительница поселка Новоисетский решила только вчера. Теперь проверочные мероприятия будут возобновлены.

Напоминаем, что зимой представители «Домашних денег» замуровали 12-летнего сына одного из своих должников в его собственной квартире. А в конце прошло года коллекторы из этой организации угрожали жительнице Нижнего Тагиле.