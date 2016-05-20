Предлагал людям заселиться в дома без пола и электричества: за жилищные махинации мэр Камышлова отстранен от должности

Суд отстранил Михаила Чухаева от должности главы Камышловского городского округа. Причиной стали махинации с жильем, который обвиняемый совершил несколько лет назад.

В ноябре 2013 года между администрацией округа и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на постройку малоэтажных жилых домов. Через какое-то время жилье было возведено, и Михаил Чухаев подписал акт выполненных работ.

Однако прокурорская проверка выявила ряд грубых нарушений: в новостройках просто невозможно было жить. В помещениях не было покрытия для пола, межкомнатных дверей, в ванных комнатах отсутствовали смесители и умывальники, а стены были без отделки. Помимо этого, в новые дома не провели электроснабжение.

Чтобы довести строительные работы до ума, муниципалитет заключил необходимые контракты с другими подрядчиками. Общий ущерб прокуратура оценила в 57 миллионов рублей.

В Белоярском районе несколько месяцев назад халатные чиновники приняли новостройку, которая могла рухнуть в любой момент.