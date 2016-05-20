Предлагал людям заселиться в дома без пола и электричества: за жилищные махинации мэр Камышлова отстранен от должности
За превышение должностных полномочий бывший градоначальник может сесть на 10 лет.
Суд отстранил Михаила Чухаева от должности главы Камышловского городского округа. Причиной стали махинации с жильем, который обвиняемый совершил несколько лет назад.
В ноябре 2013 года между администрацией округа и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на постройку малоэтажных жилых домов. Через какое-то время жилье было возведено, и Михаил Чухаев подписал акт выполненных работ.
Однако прокурорская проверка выявила ряд грубых нарушений: в новостройках просто невозможно было жить. В помещениях не было покрытия для пола, межкомнатных дверей, в ванных комнатах отсутствовали смесители и умывальники, а стены были без отделки. Помимо этого, в новые дома не провели электроснабжение.
Чтобы довести строительные работы до ума, муниципалитет заключил необходимые контракты с другими подрядчиками. Общий ущерб прокуратура оценила в 57 миллионов рублей.
В Белоярском районе несколько месяцев назад халатные чиновники приняли новостройку, которая могла рухнуть в любой момент.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru