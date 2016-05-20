Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Предлагал людям заселиться в дома без пола и электричества: за жилищные махинации мэр Камышлова отстранен от должности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Предлагал людям заселиться в дома без пола и электричества: за жилищные махинации мэр Камышлова отстранен от должности

20 мая 2016, 15:55ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»