49-летняя женщина погибла во время пожара в доме на станции Анатольская под Нижним Тагилом
20 мая 2017, 22:45Происшествия
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Ночью во время пожара на станции Анатольская сгорели два дома, погиб один человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре в частном доме на станции Анатольская поступило на пульт диспетчера экстренной службы в 00:03. Площадь возгорания составила 120 кв. м.
На место пожара были направлены 12 пожарных и пять единиц техники. Воду подвозили от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 000 м от места ЧП.
В результате пожара сгорели два дома, баня и надворные постройки. Погибла 49-летняя женщина, находившаяся в доме, находившемся по соседству от того, в котором начался пожар.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в пьяном виде. Будет устанавливаться ущерб, нанесенный пожаром. Проводится проверка обстоятельств ЧП.
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