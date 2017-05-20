49-летняя женщина погибла во время пожара в доме на станции Анатольская под Нижним Тагилом

Сообщение о пожаре в частном доме на станции Анатольская поступило на пульт диспетчера экстренной службы в 00:03. Площадь возгорания составила 120 кв. м.

На место пожара были направлены 12 пожарных и пять единиц техники. Воду подвозили от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 000 м от места ЧП.

В результате пожара сгорели два дома, баня и надворные постройки. Погибла 49-летняя женщина, находившаяся в доме, находившемся по соседству от того, в котором начался пожар.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в пьяном виде. Будет устанавливаться ущерб, нанесенный пожаром. Проводится проверка обстоятельств ЧП.