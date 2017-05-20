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49-летняя женщина погибла во время пожара в доме на станции Анатольская под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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49-летняя женщина погибла во время пожара в доме на станции Анатольская под Нижним Тагилом

20 мая 2017, 22:45Происшествия
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