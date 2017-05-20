52-летний инвалид второй группы сгорел в пожаре в частном доме в селе под Нижним Тагилом

В 16:59 18 мая на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме. Огонь охватил площадь в 132 кв. м. Горели дом и надворные постройки. Возникла опасность распространения огня на соседние строения.

В связи с большой площадью пожара ему был присвоен ранг повышенной сложности – 1БИС. На место ЧП прибыли 18 огнеборцев и шесть пожарных машин. Воду пришлось подвозить от реки Ряжик, расположенной от места пожара в 700 метрах.

Через час пожарным удалось потушить огонь, но он успел уничтожить все горевшие постройки и дом. Когда огнеборцы занялись проливкой и разборкой сгоревших конструкций, под завалами было обнаружено тело погибшего мужчины 1965 г. р. Он являлся инвалидом второй группы и самостоятельно выбраться из огня не смог.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Устанавливается ущерб, нанесенный пожаром. Проводится проверка случившегося.