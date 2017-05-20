Опрокинувшийся батут травмировал четырехлетнюю девочку в Серове
20 мая 2017, 09:45Происшествия
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19 мая на Преображенской площади в Серове произошло ЧП - от ветра опрокинулся батут. Пострадал ребенок.
В больницу была доставлена девочка 4-х лет. Ей диагностировали растяжение связок грудопоясничного отдела. Госпитализация не потребовалась, передает издание Глобус.
Как оказалось, ребенок находился рядом с батутом. Порыв ветра опрокинул аттракцион, который, в свою очередь, задел девочку.
По данному факту началась проверка в отношении предпринимателя, который организовал работу батута.
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