Опрокинувшийся батут травмировал четырехлетнюю девочку в Серове

В больницу была доставлена девочка 4-х лет. Ей диагностировали растяжение связок грудопоясничного отдела. Госпитализация не потребовалась, передает издание Глобус.

Как оказалось, ребенок находился рядом с батутом. Порыв ветра опрокинул аттракцион, который, в свою очередь, задел девочку.

По данному факту началась проверка в отношении предпринимателя, который организовал работу батута.