«Роллс-Ройс» и трамвай столкнулись в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 мая 2017, 11:30Происшествия
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19 мая в Екатеринбурге произошло столкновение автомашины марки «Роллс-Ройс» и трамвая.
Сюжеты: Екатеринбург
Заметим, что стоимость иномарки привышает 20 млн. На месте ДТП тут же столпились прохожие, один из очевидцев записал последствия аварии на видео.
Как пишет Е1, кто именно виноват в ДТП – неизвестно.
Видео: Е1
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