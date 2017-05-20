Щебеночный завод горел близ Екатеринбурга (ФОТО)
20 мая 2017, 09:15Происшествия
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В 30-ти километрах от столицы Урала накануне вечером горел щебеночный завод.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили сотрудники редакции E1.ru, горела лента. Предполагается, что замкнула проводка, либо возгорание началось из-за ошибки сварщиков.
Сотрудники завода сообщили, что завод принадлежит сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
В МЧС пояснили, что пожар охватил 300 кв.м. На место выезжали 6 спецмашин. Пострадавших нет.
Сотрудники завода переживают, что после такого происшествия они рискуют остаться без работы.
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Фото: E1.ru
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