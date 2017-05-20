Щебеночный завод горел близ Екатеринбурга (ФОТО)

Как сообщили сотрудники редакции E1.ru, горела лента. Предполагается, что замкнула проводка, либо возгорание началось из-за ошибки сварщиков.

В МЧС пояснили, что пожар охватил 300 кв.м. На место выезжали 6 спецмашин. Пострадавших нет.