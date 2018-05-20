6 человек спасены нарядом полиции из горящего дома в Екатеринбурге (ФОТО)

Пожар по улице Кленовой Кировского района Екатеринбурга начался в ночь с 18 на 19 мая. Жильцы дома 21, в котором произошло возгорание, уже спали. Однако, огонь был своевременно замечен нарядом полиции, патрулировавшим улицы ночного Екатеринбурга.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург» со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудникам полиции удалось спасти из огня 6 человек, в том числе двух детей.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось не допустить распространения возгорания на соседние дома.

Однако частный дом 21 по улице Кленовой, примыкающие к нему хозяйственные постройки, а так же два автомобиля, припаркованных рядом, были полностью уничтожены огнем. Разбор сгоревших конструкций затянулся до самого утра. В настоящий момент по факту пожара проводится проверка.

Фото: служба спасения «СОВА»