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6 человек спасены нарядом полиции из горящего дома в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 человек спасены нарядом полиции из горящего дома в Екатеринбурге (ФОТО)

20 мая, 11:20Происшествия
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