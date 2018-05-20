Труп неизвестного мужчины обнаружен в центре Нижнего Тагила

20 мая в Нижнем Тагиле возле ТЦ «Александровский пассаж» около 12.00 был обнаружен труп неизвестного мужчины около 40-45 лет.

Может, инфаркт или инсульт , потемнений и пятен я не увидел сообщил очевидец.

На место выезжал экипаж скорой помощи. Полицейских прохожий, сообщивший о новости, не видел. Информация поступила из паблика «Подслушано Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте».