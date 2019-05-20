При пожаре в Нижнем Тагиле пострадали трое взрослых и ребёнок

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, пожар произошел в квартире на первом этаже дома. Пожарные с помощью специальных устройств эвакуировали 20 человек, среди них — пять детей. При помощи пожарной лестницы спасены 16 человек, среди которых также пять детей. 109 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. При пожаре пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.