В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе из школы эвакуировали 400 человек
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге школу №18 эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Днем на электронную почту школы пришло письмо о якобы заложенной бомбе.
В департаменте образования подтвердили информацию, сказав, что из здания эвакуировали 341 обучающегося и 40 сотрудников. Полиция и спасатели больше двух часов проверяли школу, однако взрывных устройств не обнаружили.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге эвакуировали здание епархии. Сообщение о заложенной бомбе также поступило на электронную почту учреждения.
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