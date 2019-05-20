В Екатеринбурге на детской площадке гуляла рысь
Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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Сегодня, 20 мая, в одном из дворов на улице Азина в Екатеринбурге заметили рысь. Об этом сообщил подписчик паблика «Типичный Екатеринбург» в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранним утром мужчина заметил на детской площадке рысь, вследствие чего забежал в подъезд и позвонил в правоохранительные органы. Через некоторое время во двор приехал отряд ППСП и поймал хищника. В результате никто не пострадал. По словам очевидца, рысёнок оказался домашним.
В полиции же сообщили, что поймать животное им так и не удалось. В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают возможного владельца хищника, сказали в ведомстве.
Напомним, что в марте 2019 года в Нижней Туре рысь забралась в коллективный сад и растерзала кошек, живущих на даче. Между тем специалисты утверждают, что рысь не может напасть на человека без видимой причины, а только для самозащиты.
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