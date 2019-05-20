В Екатеринбурге на детской площадке гуляла рысь

Ранним утром мужчина заметил на детской площадке рысь, вследствие чего забежал в подъезд и позвонил в правоохранительные органы. Через некоторое время во двор приехал отряд ППСП и поймал хищника. В результате никто не пострадал. По словам очевидца, рысёнок оказался домашним.

В полиции же сообщили, что поймать животное им так и не удалось. В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают возможного владельца хищника, сказали в ведомстве.