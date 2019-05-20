В Свердловской области при падении машины с моста погибли четверо взрослых и ребенок
19 мая около 20:30 в Алапаевском районе в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло на расстоянии одного километра от деревни Ермаки. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, машину занесло на бетонное ограждение. После этого автомобиль перелетел через ограждение и упал с моста. Все, кто находился в машине, погибли. Среди пассажиров находился 13-летний сын водителя.
На место происшествия прибыли начальник отдела полиции Александр Болдырев и начальник ОГИБДД Алексей Устинов, а также представители областного аппарата ГИБДД.
Специалисты установили, что мужчина, находившийся за рулем, имеет стаж вождения один год. За это время погибший один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.
В ходе экспертизы будет установление, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Также сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства, причины и условия происшествия.
Также 19 мая в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов погиб 23-летний водитель автомобиля Lada Kalina. По предварительной версии, мужчина заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Также в аварии пострадали еще два пассажира, механические повреждения получили четыре машины.