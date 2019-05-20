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В Свердловской области при падении машины с моста погибли четверо взрослых и ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области при падении машины с моста погибли четверо взрослых и ребенок

Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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