В Свердловской области при падении машины с моста погибли четверо взрослых и ребенок

ДТП произошло на расстоянии одного километра от деревни Ермаки. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, машину занесло на бетонное ограждение. После этого автомобиль перелетел через ограждение и упал с моста. Все, кто находился в машине, погибли. Среди пассажиров находился 13-летний сын водителя.

На место происшествия прибыли начальник отдела полиции Александр Болдырев и начальник ОГИБДД Алексей Устинов, а также представители областного аппарата ГИБДД.

Специалисты установили, что мужчина, находившийся за рулем, имеет стаж вождения один год. За это время погибший один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.

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В ходе экспертизы будет установление, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Также сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства, причины и условия происшествия.