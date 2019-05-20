Житель Артемовского получил пять лет за нанесение ножевых ранений инспектору ГИБДД
Сегодня, 21:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Артемовском местный житель приговорен к пяти годам колонии общего режима за нападение на сотрудника госавтоинспекции, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, в феврале 2018 года сотрудники ГИБДД задержали за нарушение правил дорожного движения брата злоумышленника, за что осужденный пять раз ударил ножом в шею и спину инспектора. Пострадавший получил ранения различной степени тяжести.
После нападения злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. Свою вину подозреваемый отрицал.
В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В ходе судебного разбирательства вина мужчины была доказана.
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