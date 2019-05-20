Житель Артемовского получил пять лет за нанесение ножевых ранений инспектору ГИБДД

По версии следствия, в феврале 2018 года сотрудники ГИБДД задержали за нарушение правил дорожного движения брата злоумышленника, за что осужденный пять раз ударил ножом в шею и спину инспектора. Пострадавший получил ранения различной степени тяжести.

После нападения злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. Свою вину подозреваемый отрицал.