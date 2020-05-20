В Екатеринбурге произошел крупный пожар в историческом здании XIX века

Сообщение о пожаре поступило в 10.25. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

В пресс-службе ведомства заявили, что существует угроза распространения огня и-за пустотных перекрытий, имеющихся в здании. Пожару был присвоен второй ранг.

По предварительным данным, возгорание началось на первом этаже в подсобном помещении, а потом по пустотам огонь добрался до второго этажа. В здании наблюдается сильное задымление.

На месте работало три звена газодымозащитной службы, а также был развернут штаб пожаротушения.

Также сообщается, что в 12.33 пожар в здании был локализован, а в 12.37 открытое горение — ликвидировано. На данный момент пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.

Основным силам дан отбой. На месте продолжает работу шесть единиц пожарной техники.

В результате пожара пострадавших нет.

Причины пожара выясняются, на место прибыли пожарные дознаватели.