В Екатеринбурге произошел крупный пожар в историческом здании XIX века
В центре Екатеринбурга произошло возгорание в двухэтажном административном здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 10.25. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
В пресс-службе ведомства заявили, что существует угроза распространения огня и-за пустотных перекрытий, имеющихся в здании. Пожару был присвоен второй ранг.
По предварительным данным, возгорание началось на первом этаже в подсобном помещении, а потом по пустотам огонь добрался до второго этажа. В здании наблюдается сильное задымление.
На месте работало три звена газодымозащитной службы, а также был развернут штаб пожаротушения.
Также сообщается, что в 12.33 пожар в здании был локализован, а в 12.37 открытое горение — ликвидировано. На данный момент пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.
Основным силам дан отбой. На месте продолжает работу шесть единиц пожарной техники.
В результате пожара пострадавших нет.
Причины пожара выясняются, на место прибыли пожарные дознаватели.
Как пишет «ТАСС», по данным Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, пожар произошел в доходном доме купцов Дмитриевых, который является образцом крупного торгового сооружения Екатеринбурга конца XIX — начала XX века.