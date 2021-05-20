Количество краж самокатов и велосипедов увеличилось в мае в Нижнем Тагиле

Количество краж самокатов и велосипедов увеличилось в мае в Нижнем Тагиле
Количество краж самокатов и велосипедов увеличилось в мае в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:03ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в мае, с наступлением теплой погоды, увеличилось количество заявлений в полицию по поводу краж велосипедов и самокатов.

С наступлением тепла, жители Нижнего Тагила стали чаще кататься на велосипедах и самокатах, при этом в соцсетях периодически появляются посты о краже транспорта.

Так, например, днем 5 мая из подъезда дома на Ленинградском проспекте, 91а неизвестные украли самокат фирмы Kreiss, который хозяева оставили без присмотра. По словам тагильчанки, она написала заявление в полицию, сообщила подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Некоторые пытаются возвратить транспорт на условиях анонимности, размещая посты в социальных сетях и не обращаясь к помощи правоохранительных органов.

С начала года в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано 22 факта краж велосипедов, при этом похищено 23 единицы транспорта. Больше всего заявлений написано в мае, а именно восемь.

На сегодняшний день найдены 10 из похищенных велосипедов, поиски остальных продолжаются, по всем фактам возбуждены уголовные дела, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В ведомстве отметили, что если в холодное время велотранспорт похищали в основном из подъездов, то с наступлением тепла, чаще крадут оставленные на улице.

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