Многодетная тагильчанка отсудила у Центра занятости населения право на пособия

Напомним, 20 апреля сообщалось, как женщина из Сыктывкара лишилась пособий из-за комментария в социальных сетях. На 46-летнюю жительницу было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ «О призывах к терроризму и экстремизму». В социальной сети «ВКонтакте» за 2018–2020 годы она прокомментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности и освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. Правоохранительными органами были выдвинуты обвинения за неприязнь к чиновникам и президенту РФ.