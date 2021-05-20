Многодетная тагильчанка отсудила у Центра занятости населения право на пособия

Многодетная тагильчанка отсудила у Центра занятости населения право на пособия
Многодетная тагильчанка отсудила у Центра занятости населения право на пособия
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Многодетная мать из Нижнего Тагила отсудила у Центра занятости населения право на получение пособия по безработице.

До конца лета 2019 года тагильчанка работала в одном из супермаркетов, но затем уволилась и организовала благотворительный фонд в Новоасбесте, пишет АН «Между строк».

Центр занятости населения снял женщину с учета и лишил пособия по безработице. Кроме того, от многодетной матери потребовали вернуть ранее выплаченные средства. Такие действия аргументировались тем, что став директором фонда, женщина стала самозанятой и ей не положены социальные выплаты.

Жительница Нижнего Тагила обратилась в суд Ленинского района, однако там подтвердили правоту Центра занятости населения. Тогда женщина подала апелляцию.

В Свердловском областном суде не согласились с выводами судей из Ленинского районного суда и признали за женщиной право на получение пособий.

Напомним, 20 апреля сообщалось, как женщина из Сыктывкара лишилась пособий из-за комментария в социальных сетях. На 46-летнюю жительницу было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ «О призывах к терроризму и экстремизму». В социальной сети «ВКонтакте» за 2018–2020 годы она прокомментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности и освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. Правоохранительными органами были выдвинуты обвинения за неприязнь к чиновникам и президенту РФ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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