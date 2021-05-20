Трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

Трехлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Нижнем Тагиле и выжил. Ребенок выпал, пока один из родителей менял подгузник другому малышу.

Инцидент произошел на улице Зари, 44А в 20.00 в среду, 19 мая. Мальчик выжил после падения из окна. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». По словам очевидцев, ребенок упал на козырек магазина «Пятерочка», который находится на первом этаже жилого дома. Как выяснили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, мальчик выпал в тот момент, когда отец отлучился сменить подгузник другому ребенку. Семья считается благополучной, в ней воспитывается трое несовершеннолетних детей. Стражи правопорядка уточнили, что родитель в момент происшествия был трезв. В данный момент организована проверка по данному ЧП. Напомним, 14 мая из окна многоэтажки на Вагонке в Нижнем Тагиле выпал 4-летний ребенок. С травмами он был госпитализирован на медицинском вертолете. Увезли на медицинском вертолете: 4-летний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter